Марафон "Неделя поступления" поможет московским выпускникам подобрать вуз или колледж

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные выпускники 9-х и 11-х классов смогут познакомиться с ведущими учебными заведениями РФ в рамках бесплатного онлайн-марафона "Неделя поступления", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В рамках "Недели поступления" у старшеклассников будет возможность подобрать учебные заведения с учетом своих интересов и возможностей. Участники смогут пройти онлайн-экскурсии по ведущим российским вузам и колледжам, где можно будет встретиться с представителями приемных комиссий, ознакомиться с условиями обучения и задать вопросы о поступлении.

Эксперты сервиса "Учеба.ру" расскажут о критериях выбора вуза и эффективной стратегии поступления. Марафон продлится с 27 июня по 4 июля.

Ранее сообщалось, что вузы России начали прием документов от абитуриентов. Поступающим предлагают сразу несколько вариантов отправки заявки.

В Минобрнауки РФ уточнили, что сейчас к суперсервису "Поступление в вуз онлайн" подключены 974 учебных заведения и их филиалы. Для того чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо создать учетную запись на портале госуслуг, подтвердить ее, а затем внести в личный кабинет документы об образовании и достижениях.

Впоследствии информация о поступлении станет доступна в личном кабинете пользователя. При успешном зачислении предоставлять оригиналы документов в вуз не потребуется.

