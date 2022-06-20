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Общество

08:44

Приемная кампания стартовала в российских вузах

образованиеобщество

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Вузы России начали прием документов от абитуриентов. Поступающим предлагают сразу несколько вариантов отправки заявки.

"Абитуриентам предоставлена возможность дистанционной подачи документов через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на сайте госуслуг, через сайты вузов, по почте, также можно подать лично", – рассказали в пресс-службе министерства науки и высшего образования РФ.

В ведомстве уточнили, что сейчас к суперсервису "Поступление в вуз онлайн" подключены 974 учебных заведения и их филиалы. Для того чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо создать учетную запись на портале госуслуг, подтвердить ее, а затем внести в личный кабинет документы об образовании и достижениях.
Впоследствии информация о поступлении станет доступна в личном кабинете пользователя. При успешном зачислении предоставлять оригиналы документов в вуз не потребуется.

Документы можно подать в пять вузов, выбрав в каждом по 10 направлений подготовки или специальностей. Сбор документов от абитуриентов продлится до 25 июля, а 27 июля станут доступны конкурсные списки. К 9 августа ожидаются приказы о зачислении студентов.

Помимо основного этапа зачисления, предусмотрен приоритетный. В данном случае не проводятся вступительные испытания или применяются особые и целевые квоты. В таких случаях прием заявлений на поступление завершается 28 июля, а уже 30 июля издаются приказы о зачислении.

В нынешнем году за счет квоты для иностранных граждан будет идти прием абитуриентов из Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Объем доступных мест увеличен до 23 тысяч. Также указом президента РФ создана квота на прием для детей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине в размере 10% от общего количества бюджетных мест. Дети раненых и погибших будут поступать без вступительных испытаний.

По оценкам Минобрнауки, общий объем установленных контрольных цифр приема составил 588 044 места, из которых наибольшее число составляет бакалавриат – 339 739 мест.

Ранее в ведомстве сообщили о сохранении правил приема абитуриентов, несмотря на выход российских учебных заведений из Болонской системы. При этом в министерстве уточнили, что смогут применять и новую систему приема.

МГПУ разработал специальное приложение для поступающих

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