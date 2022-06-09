В Минобрнауки предложили ввести ответственность за неуспеваемость для студентов-целевиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минобрнауки РФ предложило ввести для поступивших в вузы по целевому набору ответственность за плохие оценки. Соответствующий проект опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно документу, потенциальный работодатель должен будет утвердить список дисциплин, модулей и практик для своего будущего сотрудника, по которым сформулирует критерии успеваемости.

"Решение о неисполнении гражданином требований к успеваемости принимается заказчиком по результатам не менее двух промежуточных аттестаций", – говорится в тексте проекта.

Уточняется, что учащемуся могут сократить меры поддержки при невыполнении требований договора. При этом до расторжения документа работодателю необходимо помочь потенциальному сотруднику повысить успеваемость, например оплатить ему дополнительные образовательные услуги.

Данную норму министерство предлагает ввести с 1 сентября 2023 года.

Ранее Минобрнауки предложило внести изменения в правила приема абитуриентов в вузы. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Абитуриентам предоставят право выбора, по результатам какого экзамена поступать в университет. Это может быть ЕГЭ, общеобразовательное вступительное испытание внутри вуза, вступительное испытание на базе профессионального образования.

Также предлагается позволить подающим документы через сервис "Поступление в вуз онлайн" абитуриентам представлять не сам документ об образовании, а информацию о нем.

