Кабмин РФ расширил возможности сервиса "Поступление в вуз онлайн"

10:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении возможностей сервиса "Поступление в вуз онлайн", сообщается на сайте кабмина.
Теперь подать документы через госуслуги могут не только поступающие на бюджет, но и те, кто поступает на платное отделение, целевые и льготные места. Также теперь информация о поступлении доступна в личном кабинете абитуриента сразу после решения приемной комиссии.
"Это особенно важно для выпускников, которые подают заявления сразу на несколько специальностей. Они смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени и оперативно принимать решение", – говорится в сообщении.
При этом абитуриенты по-прежнему смогут подать документы в вуз почтой или лично.
Ранее министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.
В свою очередь, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий уточнил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть пошагово отменен после отказа от Болонской системы. Парламентарий подчеркнул, что Болонской системе образования нет места в России.
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