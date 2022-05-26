В Москве начался основной период сдачи ЕГЭ

10:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартовал в столице, сообщается на сайте департамента образования и науки Москвы.
Уточняется, что он проходит с 26 мая по 2 июля.
"На участие в основном периоде ЕГЭ в Москве зарегистрировались более 85 тысяч человек. Из них около 69 тысяч – выпускники текущего года", – сообщил первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.
Он уточнил, что 26 мая проходит сдача экзамена по литературе, ее планируют сдавать более 7 тысяч человек, географии (около 2 тысяч) и химии (порядка 8 тысяч).
При этом обществознание, английский язык и информатика стали наиболее популярными для сдачи ЕГЭ предметами среди столичных выпускников.
30 и 31 мая состоится ЕГЭ по русскому языку, 2 и 3 июня – по профильной и базовой математике, 6 июня – по истории и физике, 9 июня – по обществознанию, 14 июня – по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдет 16 и 17 июня.
20 и 21 июня будет проведен экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям. С 23 июня по 2 июля пройдут резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.
Уточняется, что 361 пункт проведения ЕГЭ задействован в Москве во время основного периода.
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что регионы России готовы к проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Он добавил, что необходимые материалы для проведения экзамена имеются во всех 85 субъектах страны.
Специалисты Рособрнадзора рассказали, как упростилась процедура ЕГЭ за последние годы
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