Слуцкий сказал о возможной отмене ЕГЭ после отказа от Болонской системы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единый государственный экзамен может быть пошагово отменен после отказа от Болонской системы, заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом сообщает РИА Новости.

"Думаю, что за возвращением от Болонской системы к нашей родной, лучшей в мире системе образования ЕГЭ тоже будет ликвидирован, пошагово, не сразу", – отметил он на съезде партии.

Слуцкий подчеркнул, что Болонской системе образования нет места в РФ.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн выступил против сохранения ЕГЭ. По словам политика, не надо сохранять единый экзамен, чтобы "новые (Михаилы) Ломоносовы поступали в вузы".

В Рособрнадзоре сообщили, что отказ от ЕГЭ является нецелесообразным. В ведомстве подчеркнули, что такое решение повлекло бы ограничение прав абитуриентов. Глава ведомства Анзор Музаев добавил, что отказ от Болонской системы не повлияет на формат сдачи ЕГЭ, поскольку речь идет о разных ступенях образования и аттестации.

24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.

