Хинштейн высказался против сохранения ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутат Госдумы Александр Хинштейн выступил против сохранения ЕГЭ. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам политика, не надо сохранять единый экзамен, чтобы "новые (Михаилы) Ломоносовы поступали в вузы".

"Я также против того, чтобы высшая школа превращалась в закрытую касту, куда будет невозможно пробиться абитуриенту из "рабоче-крестьянской" семьи", – сказал Хинштейн.

Депутат выразил мнение, что вступительные экзамены нужно сделать максимально прозрачными и честными. При этом государству и обществу необходимо ответить на вопрос, как этого достичь.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что отказ от ЕГЭ является нецелесообразным. В ведомстве подчеркнули, что такое решение повлекло бы ограничение прав абитуриентов. Глава ведомства Анзор Музаев добавил, что отказ от Болонской системы не повлияет на формат сдачи ЕГЭ, поскольку речь идет о разных ступенях образования и аттестации.

