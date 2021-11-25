Большинство бюджетных мест в вузах по медспециальностям в 2022 году будут целевыми

12:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил квоты приема на целевое обучение в вузах на 2022 год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Так, в будущем году в высших учебных заведениях будут бесплатно учиться будущие медики, специалисты в области радиоэлектронных систем, эксплуатации железных дорог, проектирования авиационных и ракетных двигателей.
В сообщении говорится, что ежегодно правительство на основе заявок от регионов определяет, сколько процентов от общего числа бюджетных мест по каждой специальности отводится для целевиков. Они поступают в вуз по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно, а после окончания обучения выпускник должен отработать не менее трех лет в организации, которая его направила.
В пресс-службе подчеркнули, что в предстоящем учебном году большая часть бюджетных мест по медицинским специальностям останутся целевыми.
Ранее депутаты Госдумы Василий Власов и Владимир Сипягин предложили установить предельно допустимые цены за обучение в российских вузах. Обращение было направлено на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Авторы письма отметили, что в вузах Москвы стоимость обучения за год может доходить до 500 тысяч рублей и выше. Это в 20–30 раз превышает уровень прожиточного минимума в городе. А в регионах, по словам депутатов, стоимость годового обучения может доходить до 15 прожиточных минимумов.
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