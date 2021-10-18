В ГД предложили установить предельно допустимые цены за обучение в российских вузах

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутаты Госдумы Василий Власов и Владимир Сипягин предложили установить предельно допустимые цены за обучение в российских вузах. Об этом сообщает RT.
Обращение было направлено на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
"В целях повышения доступности высшего образования просим вас оценить целесообразность введения для государственных высших учебных заведений предельно допустимого потолка годовой цены за обучение в размере восьми прожиточных минимумов, установленных в регионе нахождения образовательного учреждения", – говорится в сообщении.
В письме авторы отметили, что в вузах Москвы стоимость обучения за год может доходить до 500 тысяч рублей и выше. Это в 20–30 раз превышает уровень прожиточного минимума в городе.
В регионах, по словам депутатов, стоимость годового обучения может доходить до 15 прожиточных минимумов. Такую сумму люди вынуждены платить на протяжении нескольких лет.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением о введении бесплатного второго высшего образования по IT-специальностям. Соответствующее письмо он отправил на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.
Депутат отметил, что в России наблюдается большая нехватка IT-специалистов, поэтому, по его словам, данная проблема требует оперативного решения.
Рекордное число российских университетов в этом году попали в список лучших вузов мира
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