В РФ предложили ввести бесплатное второе высшее образование по IT-специальностям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением ввести бесплатное второе высшее образование по IT-специальностям. Соответствующее письмо он отправил на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, сообщает RT.

Депутат отметил, что в России наблюдается большая нехватка IT-специалистов, поэтому, по его словам, данная проблема требует оперативного решения.

Также он уточнил, что нужно решать эту проблему в связи с тем, что сейчас в стране идет активное развитие информационных технологий и увеличение их роли в жизни общества и в экономике.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность предоставления гражданам, имеющим высшее образование, права на получение второго высшего образования по IT-специальностям на безвозмездной основе", – следует из письма депутата.

В свою очередь, бывший советник президент РФ по программам развития интернета, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко согласился, что в данной сфере действительно есть дефицит кадров.

По его словам, на сегодняшний день российские учебные заведения предоставляют образование по IT-специальностям, однако их образовательные программы часто отстают от реальных темпов развития информационных технологий.

"В итоге вузы выпускают значительное число специалистов, которые не владеют достаточными знаниями для работы в профессии", – отметил эксперт.

Он считает, что для решения подобной проблемы следует создавать условия для самих компаний, давать им возможности и рычаги по подготовке специалистов.

Ранее началось обучение по 29 новым продуктам проекта "Цифровые профессии", который позволяет получить IT-образование за половину стоимости. Организатором проекта выступает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

