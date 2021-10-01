Россиянам предложили пройти обучение по новым продуктам проекта "Цифровые профессии"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В сентябре началось обучение по 29 новым продуктам проекта "Цифровые профессии", который позволяет получить IT-образование за половину стоимости. Организатором проекта выступает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Открылись курсы Data Science, "Веб-аналитика", Product Manager, "Мобильная разработка", "Python-разработчик", "Технологии анализа данных", "Технологии искусственного интеллекта, визуализации и анализа данных", "Веб-разработчик", "Разработчик C++" и другие.

Их предоставили "Нетология", "Яндекс. Практикум", Национальный исследовательский университет, Центр образовательных компетенций, Алтайский государственный университет и другие.

"Вузы и различные коммерческие образовательные организации, участвующие в национальной программе "Цифровая экономика", подготовили обновленные программы к началу осени, чтобы все желающие смогли получить дополнительное образование уже в этом году. Обучение длится не менее 250 академических часов, из которых 144 часа посвящены программированию. Это значит, что в уже ближайшие месяцы проект подготовит несколько тысяч IT-специалистов разного профиля", – рассказал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В настоящее время для записи доступны более 50 программ. Новые продукты предоставят GeekBrains, Skillfactory, Skyeng, 1С-Образование, HackerU, Финансовый университет при правительстве РФ, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и другие.

"На сегодняшний день на участие в проекте подали заявки свыше 4 000 человек. Учитывая, что на этот год запланировано всего 5 000 мест, желающим нужно торопиться. За период всей программы, до конца 2024 года, обучение пройдут минимум 110 000 человек", – сказала директор департамента координации программ и проектов Минцифры Татьяна Трубникова.

Участие в проекте могут принять граждане России старше 16 лет с дипломом о среднем профессиональном или высшем образовании. Слушатели должны выбрать интересующий их курс и оплатить 50% стоимости.

В настоящее время стоимость курсов начинается с 18 000 рублей. За эту сумму можно пройти обучение по программе "Веб-разработчик".

Ранее сообщалось, что "Техноград" на ВДНХ откроет новый онлайн-курс для мам по SMM-дизайну. Занятия будут проходить с 5 по 21 октября. Присоединиться к ним можно будет бесплатно, однако следует предварительно записаться.