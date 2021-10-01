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Общество

10:25

"Техноград" на ВДНХ откроет новый онлайн-курс для мам по SMM-дизайну

образование общество город

Фото: depositphotos/mary_smn

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ откроет новый онлайн-курс для мам по SMM-дизайну, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Занятия будут проходить с 5 по 21 октября. Присоединиться к ним можно будет бесплатно, однако следует предварительно записаться.

Участники курса смогут познакомиться с такой востребованной деятельностью, как инстаграм-дизайнер, дизайнер анимации и арт-коллажист.

"Проект "Мама онлайн" позволяет женщинам, занимающимся воспитанием детей, повысить квалификацию или освоить новую профессию. Находясь в отпуске по уходу за ребенком, они в свободные часы могут учиться, развиваться и получать новые навыки. Так женщинам будет легче после перерыва в работе построить успешную карьеру", – рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В новый онлайн-курс входит шесть вебинаров, каждый из которых будет проходить с 12:00 до 13:00. В качестве эксперта выступит диджитал-дизайнер и автор учебных программ по развитию креатива и цифровому дизайну Александра Лынова.

Ознакомиться с подробным расписанием курса и пройти регистрацию можно здесь. Количество участников неограниченно.

Ранее специалист по международному образованию объяснил, как правильно выбирать онлайн-курсы. По его словам, рекомендуется начать с изучения программы курса.

Эксперт отметил, что ошибочно ориентироваться на название, поскольку красивая формулировка не означает соответствия содержания курса запросам.

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