В Москве пройдет международный чемпионат по программированию

В Москве готовятся к 44-му Международному студенческому чемпионату по программированию. Российская столица впервые примет финал соревнований.

Ожидается около 1,5 тысячи участников. За звание лучших будут бороться 118 команд из 42 стран.

Безопасность на площадке обеспечат с помощью специальных пунктов ПЦР-тестирования. А сами соревнования пройдут в "Манеже". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.