Ученые сообщили об исчезновении нефтяного пятна в море после аварии в Новороссийске

Фото: iki.cosmos.ru
Следы разлива нефтепродуктов в Черном море недалеко от Новороссийска исчезли, на спутниковых снимках их не видно. Об этом сообщает пресс-служба Института космических исследований РАН.
"На изображении <...> следов пятна на поверхности не наблюдается, можно объяснить естественными процессами: тяжелые фракции нефти опускаются под поверхность воды, а легкие испаряются", – говорится в сообщении.
В институте также допустили, что видимые ранее пятна могли быть следами смытых в море горными реками веществ.
"Выносы рек, хотя и сильно влияют на цветность воды, но не дают подобных эффектов на радиолокационных изображениях в силу обычно малого содержания в них поверхностно-активных веществ", – пояснили ученые.
Инцидент с выбросом нефти произошел 7 августа в районе причала Южная Озереевка во время закачки сырья в греческий нефтяной танкер Minerva Symphony погрузочным устройством Каспийского трубопроводного консорциума.
По данным Института космических исследований РАН, площадь нефтяного пятна к 8 августа составила 80 квадратных километров, а его протяженность от берега достигла 19 километров.
По данному факту возбудили уголовное дело о загрязнении морской среды. Позднее его переквалифицировали на более тяжкий состав преступления – загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде.
После гендиректор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань сообщил, что причиной разрушения гидрокомпенсатора нефтеналивного терминала, которое привело к разливу нефти под Новороссийском, мог стать скрытый заводской брак.
Телезрителям рассказали, безопасно ли отдыхать на Черноморских пляжах после разлива нефти
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: