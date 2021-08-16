Ученые сообщили об исчезновении нефтяного пятна в море после аварии в Новороссийске

Фото: iki.cosmos.ru

Следы разлива нефтепродуктов в Черном море недалеко от Новороссийска исчезли, на спутниковых снимках их не видно. Об этом сообщает пресс-служба Института космических исследований РАН.

"На изображении <...> следов пятна на поверхности не наблюдается, можно объяснить естественными процессами: тяжелые фракции нефти опускаются под поверхность воды, а легкие испаряются", – говорится в сообщении.

В институте также допустили, что видимые ранее пятна могли быть следами смытых в море горными реками веществ.

"Выносы рек, хотя и сильно влияют на цветность воды, но не дают подобных эффектов на радиолокационных изображениях в силу обычно малого содержания в них поверхностно-активных веществ", – пояснили ученые.

Инцидент с выбросом нефти произошел 7 августа в районе причала Южная Озереевка во время закачки сырья в греческий нефтяной танкер Minerva Symphony погрузочным устройством Каспийского трубопроводного консорциума.

По данным Института космических исследований РАН, площадь нефтяного пятна к 8 августа составила 80 квадратных километров, а его протяженность от берега достигла 19 километров.

По данному факту возбудили уголовное дело о загрязнении морской среды. Позднее его переквалифицировали на более тяжкий состав преступления – загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде.

После гендиректор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань сообщил, что причиной разрушения гидрокомпенсатора нефтеналивного терминала, которое привело к разливу нефти под Новороссийском, мог стать скрытый заводской брак.