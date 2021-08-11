В Росприроднадзоре не считают, что авария в Новороссийске станет вторым Норильском

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова считает, что выход нефти при погрузке на танкер в Новороссийске не такой масштабный, как авария в Норильске. Об этом она заявила в интервью телеканалу "Россия 24".

"Понятно, что Норильск на слуху, но там 19 тысяч тонн попало в окружающую среду и в водные объекты. Здесь, конечно, эти суммы будут несоизмеримы. Ну это фактически должна была бы быть авария на танкере. Тогда бы мы могли говорить о каких-то тысячах тонн", – пояснила она.

Глава ведомства добавила, что на сегодняшний момент аварийные задвижки сработали оперативно.

"Мы получили поручение вице-премьера о проверке и вместе с компанией мы будем работать. Я надеюсь, что это будет максимально открытая для нас информация от компании, чтобы мы могли оперативно это сделать", – сказала она.

Инцидент с выбросом нефти произошел 7 августа в районе причала Южная Озереевка во время закачки сырья в греческий нефтяной танкер Minerva Symphony погрузочным устройством Каспийского трубопроводного консорциума. Сообщалось, что объем попавших в воду нефтепродуктов составляет около 12 кубометров, а площадь загрязнения не превышает 200 квадратных метров.

Позже специалисты Института космических исследований РАН, проанализировав спутниковые снимки, установили, что площадь нефтяного пятна к 8 августа составила 80 квадратных километров, а его протяженность от берега достигла 19 километров.