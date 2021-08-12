СК ужесточил квалификацию по делу о разливе нефти в порту Новороссийска

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Уголовное дело по факту разлива нефти возле Новороссийска переквалифицировано на более тяжкий состав преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

Теперь уголовное дело будет расследоваться по части 2 статьи 252 УК РФ ("Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде"). Указанная статья подразумевает лишение свободы на срок до двух лет.

В свою очередь сотрудник Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников подтвердил, что пятно в месте разлива нефти является именно нефтепродуктами.

"Учитывая характер пятна на спутниковом снимке, который интерпретировали в Институте океанологии, очень трудно предположить, что это какое-либо естественное природное явление, которое могло бы охватить такую большую акваторию достаточно внезапно, распространяясь от того места в прибрежной зоне, где локализована точка разлива нефти", – заявил он.

Кроме того, Сапожников предупредил, что животные и растения Черного моря могут пострадать в том случае, если нефть осядет на глубине 100–120 метров. Он также отметил, что не испарившаяся часть нефтепродуктов могла упасть на дно моря.

На данный момент на месте происшествия продолжается осмотр загрязненных территорий. Следователи и криминалисты проводят обыски и допрашивают специалистов и работников консорциума.

Также специалисты уже проводят ряд судебных экспертиз, среди которых экологическая и техническая. Для координации работы следственной группы на место происшествия выехал заместитель руководителя Западного МСУТ СК РФ Давид Осипов.

Инцидент с выбросом нефти произошел 7 августа в районе причала Южная Озереевка во время закачки сырья в греческий нефтяной танкер Minerva Symphony погрузочным устройством Каспийского трубопроводного консорциума. Сообщалось, что объем попавших в воду нефтепродуктов составляет около 12 кубометров, а площадь загрязнения не превышает 200 квадратных метров.

Позже специалисты Института космических исследований РАН, проанализировав спутниковые снимки, установили, что площадь нефтяного пятна к 8 августа составила 80 квадратных километров, а его протяженность от берега достигла 19 километров.

