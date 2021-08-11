Грозит ли туристам опасность от разлива нефти под Новороссийском

7 августа в Черном море под Новороссийском произошел разлив нефтепродуктов. По данным Института космических исследований РАН, площадь нефтяного пятна составляет почти 80 квадратных километров. По факту загрязнения морской среды после разлива нефти возбуждено уголовное дело. Ситуацию взяла на контроль Генпрокуратура. Рассказываем, что известно о причинах происшествия и его масштабах.



Фото: пресс-центр ИКИ РАН

ЧП под Новороссийском

Авария произошла в районе причала Южная Озереевка, в 6 километрах от берега. Нефть разлилась при погрузке греческого судна Minerva Symphony. По словам очевидцев, вода изменила цвет, от нее исходил резкий запах нефтепродуктов. Сначала представители Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сообщили, что площадь загрязнения составила около 200 квадратных метров, но позже Институт космических исследований (ИКИ) РАН оценил нефтяное пятно в районе Новороссийска по спутниковым данным. По их расчетам, площадь загрязнения гораздо масштабнее.





из сообщения Института космических исследований РАН Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 квадратных километров.

На снимках, сделанных со спутника вечером 8 августа, видно, что нефтяное пятно было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров.

Место разлива удалось локализовать на следующий день после ЧП. На время ликвидации последствий аварии отгрузка нефти на морском терминале КТК была приостановлена. Южная транспортная прокуратура проводит проверку.

Из-за загрязнения морской среды после разлива нефти у Новороссийска было возбуждено уголовное дело. В связи с широким общественным резонансом оно передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет.

Дело о разливе нефти взяла на контроль Генеральная прокуратура РФ. Прокуроры оценят, как эксплуатировался водный транспорт.

В свою очередь, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Роспотребнадзору провести оценку реального масштаба разлива нефтепродуктов в Черном море вблизи Новороссийска и проверить информацию о занижении объемов разлива топлива, предоставленную Российской академией наук.

Также Абрамченко попросила руководство ведомства взять на личный контроль работы по ликвидации загрязнения и восстановлению водной среды.



Причина аварии

По данным Каспийского трубопроводного консорциума, нефть вышла в открытое море из-за разрушения внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Для устранения последствий на месте работает аварийно-спасательная бригада. Кроме того, были выставлены боновые (плавучие) заграждения, а также задействованы специальные системы и емкости для сбора нефти.

Росприроднадзор проведет оценку ущерба от разлива нефти под Новороссийском, когда установит продолжительность сброса горючего. "При необходимости будет сделан анализ общего количества собранного нефтепродукта", – сообщил представитель ведомства в беседе с ТАСС.



Анапский дельфинарий обнаружил масляные пятна в море

Угроза экосистемам и туристам?

Экологи обеспокоились за сложившуюся в Черном море ситуацию. Руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников заявил, что нефтяное пятно достигло и побережья на участке между Абрау-Дюрсо и Утришским заповедником.

"По нашим оценкам, примерно 7 километров побережья загрязнено. Есть видео и фото местных жителей, которые показывают замазученный берег в районе Абрау-Дюрсо", – сообщил Книжников. Он допустил, что в море могло вылиться около 100 тонн нефтепродуктов, судя по данным снимков с радаров.

Также масляные пятна обнаружили в акватории моря работники дельфинария на Большом Утрише под Анапой. Чтобы не допустить нефть до вольеров, сотрудники установили сорбирующие ленты, которые будут впитывать в себя загрязнения.

В свою очередь мэр Новороссийска Игорь Дяченко заявил, что пляжи в Новороссийске не загрязнены после разлива нефти, купание разрешено. "В настоящее время все силы брошены на мониторинг прибрежной территории пляжей. На данный час все участки береговой линии чистые, без видимых загрязнений", - написал Дяченко в своем официально акаунте в Instagram.

В РАН также сообщили, что разлив нефтепродуктов вблизи Новороссийска не угрожает отдыхающим и прибрежным экосистемам. "Пятно не представляет угрозы, погода работает на нас. Течением пятно относит от берега. Согласно погодным сводкам, ожидается циклон, что нам на руку, поскольку пятно будет относить дальше в море. Никакого вреда для отдыхающих и прибрежных экосистем не ожидается", – заявила пресс-секретарь Института океанологии Российской академии наук (ИО РАН) Юлия Кононова.

В настоящее время работы по ликвидации последствий затрудняет циклон над акваторией Черного моря.

