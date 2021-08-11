Возбуждено дело после разлива нефти у Новороссийска

16:52
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Возбуждено дело о загрязнении морской среды после разлива нефти у Новороссийска. Его передали в западное следственное управление на транспорте, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Елену Марковскую.
"В связи с широким общественным резонансом инициирована передача уголовного дела по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийск для дальнейшего расследования следственными органами СК России", – говорится в сообщении.
Также известно, что пробы воды с места разлива нефти под Новороссийском отобраны специалистами Росприроднадзора, идет оценка реальных масштабов загрязнения. Об этом глава ведомства Светлана Радионова рассказала в своем Instagram.
"Наши специалисты работают на месте, пробы воды уже отобраны и будут изучены на предмет загрязнения нефтепродуктами. Оцениваем реальные масштабы загрязнения", – сообщила она.
Радионова добавила, что лично контролирует ситуацию, а капитану Новороссийского порта и местной полиции уже направлены запросы от Росприроднадзора.
Инцидент с выбросом нефти произошел 7 августа в районе причала Южная Озереевка во время закачки сырья в греческий нефтяной танкер Minerva Symphony погрузочным устройством Каспийского трубопроводного консорциума. Сообщалось, что объем попавших в воду нефтепродуктов составляет около 12 кубометров, а площадь загрязнения не превышает 200 квадратных метров.
Позже специалисты Института космических исследований РАН, проанализировав спутниковые снимки, установили, что площадь нефтяного пятна к 8 августа составила 80 квадратных километров, а его протяженность от берега достигла 19 километров.
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