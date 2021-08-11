КТК завершил ликвидацию разлива нефти в порту Новороссийска

Каспийский трубопроводный консорциум завершил ликвидацию разлива нефти в порту Новороссийска. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что на поверхности моря все еще остается пленка – так называемое остаточное явление после разлива. Это подтверждают и местные жители, которые выкладывают в Сеть видео с коричневой водой и говорят, что на берегу ощущается резкий нефтяной запах.

При этом, по словам мэра Новороссийска, пляжи города обследованы специалистами. Загрязнений нет, купание разрешено.



Утечка произошла 7 августа во время закачки нефти на танкер, расположенный в шести километрах от берега. Площадь разлива составила около 200 квадратных метров, а объем вытекшей нефти – порядка 12 кубометров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.