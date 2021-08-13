Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

13:56

Названа возможная причина разлива нефти под Новороссийском

происшествия

Фото: ТАСС/Юрий Березнюк

Причиной разрушения гидрокомпенсатора нефтеналивного терминала, которое привело к разливу нефти под Новороссийском, мог стать скрытый заводской брак, заявил гендиректор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы отрабатываем разные версии. Но основная версия – это скрытый заводской брак, по поводу чего мы уже готовим претензионные документы и вызвали сюда уже эксперта от производителя. Потому что разрушение, по нашему мнению, произошло изнутри. И мы считаем, что это все-таки заводской скрытый брак", – рассказал он.

По словам Горбаня, разрушенный гидрокоменсатор выносного причального устройства не подлежит восстановлению и будет заменен.

Также он пояснил, что на орбитальных снимках пятно в зоне разлива казалось больше его реальной площади, поскольку за него могли принять взвесь, которая оказалась в воде после прошедших накануне ливней.

Инцидент с выбросом нефти произошел 7 августа в районе причала Южная Озереевка во время закачки сырья в греческий нефтяной танкер Minerva Symphony погрузочным устройством Каспийского трубопроводного консорциума.

По данным Института космических исследований РАН, площадь нефтяного пятна к 8 августа составила 80 квадратных километров, а его протяженность от берега достигла 19 километров. Для устранения последствий на месте работает аварийно-спасательная бригада.

По данному факту возбудили уголовное дело о загрязнении морской среды. Позднее его переквалифицировали на более тяжкий состав преступления – загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде.

СК ужесточил квалификацию по делу о разливе нефти в Новороссийске

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать