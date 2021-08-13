Названа возможная причина разлива нефти под Новороссийском

13:56
Фото: ТАСС/Юрий Березнюк
Причиной разрушения гидрокомпенсатора нефтеналивного терминала, которое привело к разливу нефти под Новороссийском, мог стать скрытый заводской брак, заявил гендиректор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы отрабатываем разные версии. Но основная версия – это скрытый заводской брак, по поводу чего мы уже готовим претензионные документы и вызвали сюда уже эксперта от производителя. Потому что разрушение, по нашему мнению, произошло изнутри. И мы считаем, что это все-таки заводской скрытый брак", – рассказал он.
По словам Горбаня, разрушенный гидрокоменсатор выносного причального устройства не подлежит восстановлению и будет заменен.
Также он пояснил, что на орбитальных снимках пятно в зоне разлива казалось больше его реальной площади, поскольку за него могли принять взвесь, которая оказалась в воде после прошедших накануне ливней.
Инцидент с выбросом нефти произошел 7 августа в районе причала Южная Озереевка во время закачки сырья в греческий нефтяной танкер Minerva Symphony погрузочным устройством Каспийского трубопроводного консорциума.
По данным Института космических исследований РАН, площадь нефтяного пятна к 8 августа составила 80 квадратных километров, а его протяженность от берега достигла 19 километров. Для устранения последствий на месте работает аварийно-спасательная бригада.
По данному факту возбудили уголовное дело о загрязнении морской среды. Позднее его переквалифицировали на более тяжкий состав преступления – загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде.
СК ужесточил квалификацию по делу о разливе нефти в Новороссийске
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