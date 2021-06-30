В "Москвариуме" на ВДНХ впервые родился улыбающийся скат

Фото: пресс-служба центра океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ

В "Москвариуме" на ВДНХ впервые родился восточноамериканский скат-бычерыл. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Новорожденный скат оказался самцом, его вес составил 500 граммов, а размер – 35 сантиметров в диаметре. На данный момент он находится под пристальным наблюдением ихтиологов.

"Детеныш ската – первый малыш в семье бычерылов, появившийся почти за шесть лет работы "Москвариума" на ВДНХ. После того как новорожденный малыш пройдет необходимую адаптацию в специальном бассейне, он обязательно вернется к сородичам" – рассказала руководитель биологической службы центра Ирина Мейнцер.

30 июня в 10:00 на YouYube-канале океанариума состоится трансляция, на которой работники представят новорожденного зрителям и откроют голосование по выбору имени.

Предложить свой вариант каждый желающий сможет в комментариях к публикации о рождении ската в соцсетях с 30 июня по 7 июля. Авторы трех самых удачных имен получат билеты в океанариум, а победителю также достанется игрушка в виде ската из официального магазина центра.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке родился малыш редкого сычуаньского такина. Данный вид занесен в Международную красную книгу как близкий к исчезновению. Малютка появился у самца Дони и самки Ксии.