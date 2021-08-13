Юных инженеров пригласили на соревнование по робототехнике First Tech Challenge

08:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице стартовал набор участников для подготовки к соревнованию First Tech Challenge, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Это одно из направлений международного турнира по робототехнике First Lego League, ориентированное на ребят 12–18 лет. Начинающие инженеры, которые присоединятся к проекту, создадут робота. Он может пройти соревнования, а также в перспективе стать серийным.
Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, заявки принимаются до 15 сентября.
"Мы видим возрастающий интерес к конкурсу: если в 2020 году в московском чемпионате First Lego League участвовало четыре команды, то в этом – уже более 30 в разных возрастных категориях", – сказала она.
В феврале 2022 года объявят победителя столичного этапа, а в апреле в Москве пройдет национальный чемпионат. Его победителям зачислят дополнительные баллы при поступлении в вузы. Зарегистрироваться на соревнование можно целой командой либо в индивидуальном порядке. В этом случае участника включат в команду детского технопарка "Москва" или "Мосгормаш".
18 сентября для зарегистрированных команд пройдет встреча, где объявят регламент сезона, подробно расскажут о правилах и продемонстрируют игровое поле.
Каждый год в программах First Lego League принимают участие около 650 тысяч человек по всему миру, в First Tech Challenge – около 60 тысяч ребят более чем из 30 стран. Более 85% выпускников программы поступают в вузы на технические специальности, и многие уже с первых курсов стажируются в передовых компаниях в сфере промышленной робототехники.
First Tech Challenge — не только соревнования по робототехнике, но и обучение в игровом формате. Детям помогают понять этапы производства реального технического продукта и роль специалистов различных профессий, участвующих в разработке.
Ранее в библиотеке "Московской электронной школы" появилась виртуальная лаборатория для занятий по робототехнике. С помощью нее можно проводить эксперименты по разным предметам не выходя из дома.
Благодаря новой лаборатории также можно получить и улучшить навыки программирования, используемые в робототехнике.
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