"Жизнь в большом городе": "алкогольные ограничения"

Минздрав предлагает запретить продажу крепких спиртных напитков тем, кто младше 21 года, и напоминает, что в прошлом году из-за алкоголя умерли 50 тысяч россиян. Противники этого ограничения говорят, что меньше пить не будут, просто перейдут на фальсификат, а это еще опаснее.

Это уже не первое предложение по ограничению продажи алкоголя. Неужели проблема со спиртными напитками такая острая? И как к новым ограничениям относятся жители столицы? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".