Биологи нашли причину непреодолимой тяги к спиртному

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Ученые из Швеции обнаружили в головном мозге клетки, которые отвечают за принятие человеком решения об употреблении алкоголя даже в том случае, когда он не собирается это делать. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Биологи выяснили, что компульсивное поведение относительно спиртного может появляться даже у тех людей, у которых нет явно выраженной алкогольной зависимости. Чтобы выяснить, почему так происходит, исследователи провели нейробиологические опыты на крысах.

Сначала животным показали, что они могут получить небольшое количество алкоголя, нажав на рычаг. Во второй части эксперимента после тех же действий крысы получали вместе со спиртным удар электрическим током.

Как рассказал профессор психиатрии факультета биомедицинских и клинических наук Маркус Хайлиг, после этого большинство крыс перестало нажимать на рычаг, однако примерно треть животных продолжили это делать ради получения алкоголя, несмотря на дискомфорт.

"Мы обнаружили, что наличие небольшой группы нервных клеток в определенной области мозга определяет разницу между умением ограничивать себя и неспособностью остановиться", – сказал Хайлиг.

Таким образом, авторы исследования определили группу нервных клеток в центральной миндалине, которые способствуют развитию компульсивного алкоголизма.

"Я не ожидал, что такая небольшая группа нервных клеток будет настолько решающей для такого сложного поведения", – добавил Хайлиг.

Биологи надеются, что фермент выявленных клеток станет мишенью для новых лекарственных препаратов, которые смогут вылечить одну из форм алкогольной зависимости.

Ранее британские ученые выяснили причину тревожности после употребления пива. По их словам, это связано с влиянием алкоголя на выработку гормонов в организме человека.