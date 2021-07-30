Ученые назвали наименее опасный для сердца алкогольный напиток

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Ученые из Университета Аделаиды в Австралии заявили, что вино является самым безвредным для сердечно-сосудистой системы алкогольным напитком. Об этом сообщает "Газета.ру".

В исследовании приняли участие несколько человек, выпивающих разное количество алкогольных напитков. В результате удалось выяснить, что реже всего с болезнями сердца сталкивались те, кто выпивал менее шести стандартных доз алкоголя в неделю.

"Употребление пива и сидра влечет больший риск фибрилляции предсердий по сравнению с употреблением красного и белого вина. Наши эксперименты свидетельствуют о том, что при ответственном употреблении небольшого количества вина есть минимальный риск развития фибрилляции предсердий", – подчеркнули специалисты.

Они также отметили, что выводы оказались одинаковыми как для мужчин, так и для женщин. Однако их нельзя применить к людям, у которых уже диагностированы сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее стало известно, какая доза алкоголя будет безопасной для организма. Об этом сообщил главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин.

Он напомнил, что ранее Всемирная организация здравоохранения обозначала безвредную дозу алкоголя для человека. При этом специалист посоветовал полностью отказаться от спиртного.

