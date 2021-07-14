Главный нарколог Подмосковья назвал безопасную для организма дозу алкоголя

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Стало известно, какая доза алкоголя будет безопасной для организма. Об этом сообщил главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин в эфире "Радио 1".
Холдин напомнил, что ранее Всемирная организация здравоохранения обозначала безвредную дозу алкоголя для человека. При этом специалист посоветовал полностью отказаться от спиртного.
"Позиция изменилась. Все говорят о том, что безопасная доля алкоголя существует, но она равна нулю. Теперь это официальная позиция ВОЗ", – пояснил медик.
Холдин привел ряд исследований, в которых сообщалось о положительном влиянии на организм небольших доз красного вина. Ученые утверждали, что напиток уменьшает риск развития инсультов и инфарктов.
Нарколог уточнил, что сейчас исследователи приходят к выводу, что риск развития болезней уменьшается только при полном отказе от спиртного.
Ранее спортивный диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, можно ли заменить еду алкоголем. Она напомнила о существовании людей, питающихся энергией солнца, однако сообщила, что выжить, употребляя лишь алкоголь, невозможно.
До этого главный нарколог Москвы Евгений Брюн рассказал о влиянии алкоголя на организм переболевших COVID-19. Специалист не рекомендовал употреблять спиртные напитки переболевшим коронавирусом, так как на вирусную интоксикацию организма накладывается еще и алкогольная.
Роспотребнадзор предостерег от употребления алкоголя лечащихся от COVID-19
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