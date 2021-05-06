Врач рассказал о влиянии алкоголя на организм переболевших COVID-19

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Главный нарколог Москвы Евгений Брюн не рекомендовал употреблять спиртные напитки переболевшим COVID-19, так как на вирусную интоксикацию организма накладывается еще и алкогольная, сообщает РИА Новости.

"Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19, – это интоксикация, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается", – пояснил эксперт.

Брюн добавил, что алкоголь наносит вред организму человека вне зависимости от его местонахождения.

"Некоторые считают, что на даче алкоголизация будет минимальная и злоупотребляют спиртным на природе. Я против излияния и в квартирах, где душно и может наступить гипоксия головного мозга", – отметил специалист.

Ранее психолог Алиса Метелина заявила, что потребление алкоголя не приведет к зависимости, если заботиться о своем организме.