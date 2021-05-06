Врач рассказал о влиянии алкоголя на организм переболевших COVID-19

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Главный нарколог Москвы Евгений Брюн не рекомендовал употреблять спиртные напитки переболевшим COVID-19, так как на вирусную интоксикацию организма накладывается еще и алкогольная, сообщает РИА Новости.
"Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19, – это интоксикация, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается", – пояснил эксперт.
Брюн добавил, что алкоголь наносит вред организму человека вне зависимости от его местонахождения.
"Некоторые считают, что на даче алкоголизация будет минимальная и злоупотребляют спиртным на природе. Я против излияния и в квартирах, где душно и может наступить гипоксия головного мозга", – отметил специалист.
Ранее психолог Алиса Метелина заявила, что потребление алкоголя не приведет к зависимости, если заботиться о своем организме.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: