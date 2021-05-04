Психолог назвала способ борьбы с тягой к спиртному

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Психолог Алиса Метелина заявила, что потребление алкоголя не приведет к зависимости, если заботиться о своем организме. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
"Есть понятие – праздник. Если он каждый день, то это беда. Но если вы, предположим, да, отступили от своей нормы, да, выпиваете обычно раз в неделю или раз в две недели несколько бокалов вина, но на майские вы выпивали из десяти дней пять... вас нельзя назвать алкоголиком", – пояснила Метелина.
Она отметила, что главное – соблюдать свою норму. В противном случае организм может достаточно сильно пострадать, поскольку при употреблении большого количества алкоголя человек бесследно теряет клетки мозга, нагружает свои почки и печень.
Психолог рекомендовала прислушиваться к мыслям, предшествующим желанию выпить побольше. По ее словам, алкогольная зависимость всегда является замещением каких-либо эмоциональных потребностей, которые человек не в состоянии реализовать.
"Может быть, на самом деле вам захотелось, например, ласки и нежности или вам захотелось, чтобы вас кто-нибудь погладил, обнял, какого-то физического телесного контакта. Если вы понимаете свои потребности и желания истинные, то в этом случае алкоголизм вам не грозит", – заключила Метелина.
Ранее Совет Федерации рекомендовал Минфину рассмотреть вопрос установления минимальных розничных цен на весь алкоголь. реализация подобной инициативы позволит избавить рынок от контрафакта и обезопасить молодежь от злоупотребления алкоголем.
Что касается работающих в отрасли предприятий, мелкие и средние производители положительно оценивают введение минимальных розничных цен, а крупнейшие корпорации выступают против.
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