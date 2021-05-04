Психолог назвала способ борьбы с тягой к спиртному

Фото: Depositphotos/AndreyCherkasov

Психолог Алиса Метелина заявила, что потребление алкоголя не приведет к зависимости, если заботиться о своем организме. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

"Есть понятие – праздник. Если он каждый день, то это беда. Но если вы, предположим, да, отступили от своей нормы, да, выпиваете обычно раз в неделю или раз в две недели несколько бокалов вина, но на майские вы выпивали из десяти дней пять... вас нельзя назвать алкоголиком", – пояснила Метелина.

Она отметила, что главное – соблюдать свою норму. В противном случае организм может достаточно сильно пострадать, поскольку при употреблении большого количества алкоголя человек бесследно теряет клетки мозга, нагружает свои почки и печень.

Психолог рекомендовала прислушиваться к мыслям, предшествующим желанию выпить побольше. По ее словам, алкогольная зависимость всегда является замещением каких-либо эмоциональных потребностей, которые человек не в состоянии реализовать.

"Может быть, на самом деле вам захотелось, например, ласки и нежности или вам захотелось, чтобы вас кто-нибудь погладил, обнял, какого-то физического телесного контакта. Если вы понимаете свои потребности и желания истинные, то в этом случае алкоголизм вам не грозит", – заключила Метелина.

Ранее Совет Федерации рекомендовал Минфину рассмотреть вопрос установления минимальных розничных цен на весь алкоголь. реализация подобной инициативы позволит избавить рынок от контрафакта и обезопасить молодежь от злоупотребления алкоголем.

Что касается работающих в отрасли предприятий, мелкие и средние производители положительно оценивают введение минимальных розничных цен, а крупнейшие корпорации выступают против.