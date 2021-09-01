1,3 млн москвичей записались на участие в онлайн-голосовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил, что на участие в онлайн-голосовании записались 1,3 миллиона москвичей.

С таким заявлением мэр Москвы выступил на II марафоне "Новые знания", где представил доклад по теме "Умные города. Как сегодня формируется цифровое будущее мегаполисов".

"Можно будет голосовать, находясь на даче, дома. Это совершенно другие возможности, при этом система безопасности, контроля и анонимности гарантирована", – добавил градоначальник.

Ранее горожанам напомнили, что возможность регистрации на голосование в электронном виде на предстоящих парламентских выборах завершится менее чем через две недели. Подать заявление можно до 23:59 13 сентября.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.