Регистрация на онлайн-голосование в сентябре завершится менее чем через две недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Регистрация на участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих парламентских выборах завершится менее чем через две недели, подать заявление можно до 23:59 13 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Участвовать в онлайн-голосовании смогут только те пользователи, которые пройдут регистрацию. Чтобы зарегистрироваться, авторизуйтесь в личном кабинете на mos.ru и перейдите по ссылке. Сделать это также можно через приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", – говорится в сообщении.

Подать заявление на участие в онлайн-голосовании могут совершеннолетние россияне с постоянной регистрацией в Москве, активным избирательным правом и полной учетной записью на портале mos.ru. Для этого необходимо ввести код из СМС-сообщения, которое придет на номер телефона, указанный в личном кабинете.

"Все заявления направляются в ЦИК России на проверку. Это необходимо, чтобы сопоставить указанные в заявке данные с реестром избирателей и подтвердить право избирателя участвовать в голосовании", – отмечается в материале.

Об изменениях статуса заявления москвичи узнают из уведомлений, которые придут на электронную почту и в личный кабинет на mos.ru. Также за несколько дней до выборов избиратели получат итоговое уведомление о включении в список участников электронного голосования.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

