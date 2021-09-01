Собянин заявил, что Москва является крупнейшим донором для регионов России

18:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москва большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе просветительского марафона "Новое знание".
"Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны", – отметил он.
В своей презентации мэр Москвы привел данные, согласно которым в прошлом году из 2,9 триллиона рублей, перечисленных столицей в федеральный бюджет, порядка 48% были потрачены на выплату пенсий и медицинское обеспечение жителей других регионов.
Ранее Сергей Собянин рассказал о перспективах бюджета Москвы в 2021 году. Как отметил градоначальник, экономика Москвы и страны в целом переживают сложный период. При этом столица уже преодолела основные вызовы.
В текущем году Москва вернулась на рынок заимствований после перерыва с 2013 года. Власти города условились о предельном объеме заимствований в размере 396 миллиардов рублей на 2021 год.
Кроме того, власти выпустили на рынок зеленые облигации, доходы от которых направляются на решение экологических вопросов.
Собянин рассказал, на какие отрасли приходится 70% бюджета Москвы
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