Собянин заявил, что Москва является крупнейшим донором для регионов России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе просветительского марафона "Новое знание".

"Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны", – отметил он.

В своей презентации мэр Москвы привел данные, согласно которым в прошлом году из 2,9 триллиона рублей, перечисленных столицей в федеральный бюджет, порядка 48% были потрачены на выплату пенсий и медицинское обеспечение жителей других регионов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о перспективах бюджета Москвы в 2021 году. Как отметил градоначальник, экономика Москвы и страны в целом переживают сложный период. При этом столица уже преодолела основные вызовы.

В текущем году Москва вернулась на рынок заимствований после перерыва с 2013 года. Власти города условились о предельном объеме заимствований в размере 396 миллиардов рублей на 2021 год.

Кроме того, власти выпустили на рынок зеленые облигации, доходы от которых направляются на решение экологических вопросов.

