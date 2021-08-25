Собянин рассказал о перспективах бюджета Москвы в 2021 году

25 августа, 23:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин заявил, что в 2021 году бюджет Москвы успешно наполняется. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "ТВ Центр".
Как отметил градоначальник, экономика Москвы и страны в целом переживает сложный период. При этом столица уже преодолела основные вызовы.
"Возможно, что даже мы в этом году остановимся на тех 115 миллиардах (рублей), которые заимствовали, и на этом прекратим заимствования в этом году", – подчеркнул мэр.
В текущем году Москва вернулась на рынок заимствований после перерыва с 2013 года. Власти города условились о предельном объеме заимствований в размере 396 миллиардов рублей на 2021 год.
Кроме того, власти выпустили на рынок зеленые облигации, доходы от которых направляются на решение экологических вопросов.
Ранее Собянин заявил, что одним из приоритетных вопросов в Москве всегда будет решение транспортных проблем.
По словам мэра, в этом году в столице построят больше 80 километров дорог, в числе которых тоннели, развязки, эстакады, больше десятка линий метро, а также продолжает обустраиваться МЦД, будут введены участки БКЛ.
Собянин рассказал, на какие отрасли приходится 70% бюджета Москвы
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