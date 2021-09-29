В Москве прошли масштабные учения по тушению пожара в небоскребе

Столичные спасатели показали, как надо тушить пожар в небоскребе. Масштабные учения прошли в комплексе "Москва-Cити".

По легенде, возгорание произошло на 54-м этаже строящейся высотки. Там в это время работали строители, поэтому спасателям необходимо было не только потушить огонь, но и эвакуировать людей.

В учениях задействовали три десятка человек, семь единиц спецтехники и даже пожарно-спасательный корабль. А также подняли на этажи мотопомпы, каждая из которых весит около 300 килограммов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.