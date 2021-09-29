Торговому центру "Гагаринский" грозит закрытие за нарушение мер против COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Торговый центр "Гагаринский" на юге столицы может быть закрыт на 90 суток за нарушение мер против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

По его словам, в ТЦ, расположенном на улице Вавилова, большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты.

"На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок либо с масками, одетыми ненадлежащим образом (на подбородке). Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований", – рассказал Михайлов.

Он напомнил, что за данные нарушения юрлицу грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. В случае если халатные действия привели к причинению вреда здоровью людей, торговый центр могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей или приостановить его работу на 90 суток.

Накануне стало известно о возможном закрытии торгового центра "Атриум" в Москве в связи с нарушением масочного режима. Было установлено, что в ТЦ большое количество посетителей находились без масок.

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее заявил, что в столичных магазинах и заведениях общепита усилят контроль за соблюдением масочного режима. Специалист отметил, что некоторые крупные торговые центры уже получили предостережения.