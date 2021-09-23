Бочкарев: станция "Марьина Роща" БКЛ метро готова почти на три четверти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Станция "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена готова на 71%. Об этом сообщили в пресс-службе Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
"Северо-восточный участок БКЛ – один из самых длинных и сложных, на этом участке также строится самая глубокая станция ветки – "Марьина Роща" с глубиной заложения 70 метров. В настоящий момент общестроительная готовность станции составляет более 71%", – поделился заместитель мэра и добавил, что на данный момент в подземной части станции продолжается активная работа по расширению тоннелей и устройству основных конструкций.
"В наземном вестибюле монолитные работы уже завершены, выполнена большая часть наружной отделки. На 34% завершены архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, в служебных помещениях ведется монтаж внутренних инженерных систем", – отметил Бочкарев.
На станции "Сокольники", которая тоже относится к северо-восточному участку БКЛ, строительные работы завершены на 72%. Там уже готовы основные конструкции платформенного участка с вестибюлями, сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект" (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов.
"Продолжаются архитектурно-отделочные работы в вестибюлях и зоне пересадки на одноименную станцию Сокольнической ветки, ведется монтаж внутренних инженерных систем, близятся к завершению монолитные работы по сооружению вентиляционного канала и пешеходных выходов", – пояснил Кравцов.
Он также рассказал об еще одной строящейся станции северо-восточного участка – "Рижской". Уровень готовности оценивается в 62%. Там продолжаются работы по раскрытию проемов в подземной части, черновая отделка служебных и технических помещений и сооружение основных конструкций здания вестибюля.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что на северо-восточном участке БКЛ есть уже полностью построенные и сданные станции – это "Электрозаводская", "Лефортово" и "Авиамоторная". Сейчас они функционируют в составе Некрасовской линии метро.
Ранее Сергей Собянин провел технический запуск южного участка БКЛ метро от станции "Проспект Вернадского" до "Каховской". Протяженность тоннелей составляет 6,4 километра. Участок включает в себя четыре станции: "Новаторскую", "Воронцовскую", "Зюзино" и "Каховскую".
"Москва сегодня": Собянин провел технический пуск южного участка БКЛ
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