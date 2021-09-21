"Москва сегодня": Собянин провел технический пуск южного участка БКЛ

Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции "Проспект Вернадского" до "Каховской".

Южный участок БКЛ длиной 6,4 километра включает в себя четыре станции: "Новаторскую", "Воронцовскую", "Зюзино" и "Каховскую"

"Эти четыре станции, которые мы сегодня запускаем, улучшают транспортное обеспечение 700 тысяч человек, которые живут в пяти районах Москвы, давая возможность перемещаться между районами", – сказал мэр.

Единым оператором по строительству новых линий и станций столичного метро является АО "Мосинжпроект". Об этом – в программе "Москва сегодня".