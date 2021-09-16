Собянин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московское правительство подвело итоги работы стройкомплекса столицы за первые 8 месяцев 2021 года. Также стало известно, что в 2011–2021 годах будет построено в общей сложности порядка 100 станций метро и Московского центрального кольца (МЦК). Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства города.

"Правительством Москвы рассмотрен вопрос об итогах работы строительного комплекса Москвы в январе – августе 2021 года", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что создание комфортной сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств перед москвичами по программе реновации – ключевые задачи для строителей.

Отмечается, что с 2011 года в Москве ввели в эксплуатацию 177,3 километра линий, 90 новых станций, 11 электродепо Московского метрополитена и МЦК. Всего за 10 лет должны быть введены в эксплуатацию 100 станций московского метро и МЦК. Таким образом, протяженность метро увеличится в 1,5 раза.

В пресс-службе напомнили, что 1 апреля 2021 года для пассажиров открыли две новые станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) – "Народное Ополчение" и "Мневники". До конца года должны завершить строительство и реконструкцию еще 20,6 километра и 10 станций подземки.

В правительстве также подвели итоги ввода в эксплуатацию недвижимости. Так, с начала года в столице построено 8,9 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 4,3 миллиона квадратных метров жилья. Согласно подсчетам, всего в 2021 году будет возведено около 6 миллионов квадратных метров жилья. Это станет рекордом за всю историю города.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца года откроются шесть станций будущего МЦД-4. Среди них – Аминьевская, Минская, Апрелевка, Толстопальцево, Кокошкино и Матвеевская.

