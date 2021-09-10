Собянин рассказал о планах по развитию МЦК

Фото: vk.com/mossobyanin

Московское центральное кольцо (МЦК) отмечает пятилетний юбилей. Сергей Собянин отметил, что проект, в который мало кто верил, превзошел все ожидания. Каждый день на МЦК передвигаются более 500 тысяч горожан.

"МЦК соединило между собой районы столицы, сделало их доступнее, снизило нагрузку на вокзалы и Мосметро. Вокруг кольца растут жилые кварталы, бизнес-центры и в целом качество жизни", – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Собянин также отметил, что за пять лет работы проекта был обновлен парк поездов РЖД, вдвое сокращен интервал движения и в два раза увеличено количество пересадок на метро и железнодорожные станции.

"Что дальше? Еще будем работать над сокращением интервала, делать дополнительные вестибюли. В следующем году соединим кольцо с Киевским направлением железной дороги, а в перспективе – с Троицкой и Бирюлевской линиями Мосметро", – добавил Собянин.

Мэр города подчеркнул, что дальнейшее развитие МЦК будет плотно связано с метро и Московскими центральными диаметрами.

"Мы объединяем все наземные и подземные железные дороги в единый узел, формируем транспортный каркас. Он дает массу положительных эффектов: москвичи экономят в дороге время и деньги, а город получает возможность развиваться", – заключил Собянин.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что запуск МЦК улучшил транспортную доступность 3 миллионов москвичей и 34 районов города. Он отметил, что это такие районы, как Коптево, Головинский, Перово, Ростокино, Нижегородский, Ярославский.

