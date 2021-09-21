Собянин утвердил проект строительства газопровода высокого давления в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин утвердил проект строительства газопровода для обеспечения топливом 50 тысяч жителей ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Сеть газоснабжения соединяет деревни Коротыгино, Романцево, Новомихайловское, Красную Пахру, поселок подсобного хозяйства Минзаг и ГРП "Красная Пахра". Газопровод находится на площади 31 километр, его целью является бесперебойное и безопасное газоснабжение существующих потребителей ТиНАО.

Основная трасса газопровода пройдет вдоль Калужского шоссе и трассы А107. В рамках проекта запланировано строительство газорегуляторных пунктов "Михайловское" и "Красная Пахра" с подъездными автодорогами, пункта учета расхода газа с подъездной автодорогой, газопроводов высокого давления, также планируется прокладка электрокабелей общей протяженностью 115 километров.

В прошлом году Собянин подписал проект планировки территории газопровода низкого давления в районе Сокол. В рамках проекта специалисты произвели замену существующих газопроводов низкого давления в жилых домах. Площадь проектируемой территории составляет 1,86 гектара.

