Мемориальную доску Юрию Лужкову открыли в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Мемориальную доску экс-мэру столицы Юрию Лужкову открыли в Москве. Памятная табличка расположена на доме, где жил бывший глава города, по адресу улица 3-я Тверская-Ямская, дом 48.
Табличка с портретом Лужкова в кепке выполнена в темно-коричневом цвете. Рядом с портретом изображена карта Москвы, а в правом нижнем углу нанесено изображение пчелы. Авторами мемориальной доски стали член-корреспондент Российской академии художеств Игорь Бурганов и заслуженный архитектор России Игорь Воскресенский.
"Сегодня прозвучало много слов о том, в какое тяжелейшее время Юрий Михайлович возглавил город. Слава богу, это уже все в прошлом, и в прошлом благодаря Юрию Лужкову. Он был яркий политик, общественный деятель", – сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на церемонии открытия.
Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Бывший мэр умер в одной из клиник Мюнхена, где ему делали операцию на сердце. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
Мемориальную доску Юрию Лужкову установят в Москве
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