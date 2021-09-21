Собянин осмотрел новый Экипировочный центр здравоохранения Москвы

14:48
Фото: ikb2.ru
Сергей Собянин осмотрел новый экипировочный центр здравоохранения столицы, который находится в Большом Саввинском переулке.
Градоначальник отметил, что проект был создан два года назад, в течение этого времени появилась целая фабрика специальной одежды и место, куда можно прийти и померить ее, что очень важно. Он уточнил, что форма сшита из качественных материалов.
"Мы будем ежегодно менять ее так, чтобы она постоянно была новой. И будем дорабатывать дизайн, если какие-то идеи появятся", – сказал мэр города.
Собянин напомнил, что до этого специальную одежду закупали клиники или работники самостоятельно. Однако благодаря специальному экипировочному центру будет сшито около миллиона единиц одежды и около 300 тысяч единиц обуви.
Как сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы, разработчиком новой одежды для медиков выступила отечественная компания Bosco di Ciliegi. Производство формы организовано на швейной фабрике "Мануфактуры Bosco" в Калуге. Обувь создает белорусский обувной холдинг "Марко".
В комплект спецодежды входят длинные и короткие белые халаты, брюки, топы, поло и джемперы; обуви – кожаные сабо и полуботинки. Производимая форма не садится после стирки, не мнется и не сковывает движения.
Отмечается, что с 30 июля новую форму получили 31 323 сотрудника столичных поликлиник и больниц. Планируется, что до конца года новую форму получат все работники городских медучреждений. В дальнейшем она будет выдаваться каждый год, а обувь – раз в два года.
В августе сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное ношение противочумных костюмов в "красных" зонах. В соответствии с новыми рекомендациями ведомства теперь в качестве защитной одежды медики могут использовать противочумные халаты, одноразовые и многоразовые удлиненные хирургические халаты, медицинские халаты с длинным рукавом, а также защитные комбинезоны.
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