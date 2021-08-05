Роспотребнадзор отменил обязательное ношение противочумных костюмов в красных зонах

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Роспотребнадзор принял решение об отмене обязательного ношения противочумных костюмов в красных зонах медицинских учреждений, рассказал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Об этом сообщает ТАСС.
В соответствии с новыми рекомендациями ведомства теперь в качестве защитной одежды медики смогут использовать противочумные халаты, одноразовые и многоразовые удлиненные хирургические халаты, медицинские халаты с длинным рукавом, а также защитные комбинезоны.
Для защиты органов дыхания Роспотребнадзор рекомендует использовать лицевые щитки, респираторы с разными степенями защиты и медицинские маски. Таким образом, врачи получили возможность варьировать средства защиты в зависимости от условий и характера работы.
"На старте пандемии казалось, что альтернативы противочумному костюму, покрывающему все тело, быть не может. <...> Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты", – заявил Проценко.
Он отметил, что решение Роспотребнадзора является прекрасной новостью для врачей, поскольку в противочумных костюмах "безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать".
Инициативу по расширению списка средств индивидуальной защиты, использование которых допускается в красных зонах, 5 августа поддержал Минздрав в рамках "Консилиума с Денисом Проценко" на площадке "Единой России".
Ранее Сергей Собянин объявил об отмене обязательного ношения перчаток в общественных местах в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Москве.
По его словам, количество выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза по сравнению с пиковыми значениями июня. При этом мэр подчеркнул, что ношение масок по-прежнему является обязательным.
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