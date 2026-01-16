Столичные службы начали вывозить снег с мест временного складирования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные коммунальные службы продолжают очищать улицы и дворы после снегопада. Они также приступили к вывозу снега с мест временного складирования, сообщила пресс-служба комплекса горхозяйства.

К работам привлекли почти 5 тысяч единиц техники, включая фронтальные погрузчики, мини-погрузчики и самосвалы. Мероприятия проводятся в том числе на проезжей части, в связи с чем водителей призвали быть внимательными и соблюдать ПДД.

Между тем в предстоящие выходные, 17 и 18 января, осадков не ожидается. В столице прогнозируется солнечная морозная погода.

Днем температура воздуха составит минус 8–13 градусов. В ночь на 17 января столбики термометров опустятся до минус 15–17 градусов, а в ночь на 18-е число – до минус 18–23 градусов.