Солнечная погода ожидается в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Солнечная погода ждет москвичей в выходные, 18 и 19 января. Об этом RT сообщил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, в эти дни в столице будет сильный мороз. В ночь на субботу, 18 января, столбики термометров опустятся до 15–17 градусов ниже нуля. В ночь на воскресенье, 19 января, температура опустится до минус 18–23 градусов.

Днем в выходные температура воздуха будет составлять от минус 8 до минус 13 градусов, добавил Ильин. Осадков не ожидается, ветер будет слабый, переменных направлений. Синоптик отметил, что давление в субботу может повыситься до 770 миллиметров ртутного столба. После этого оно будет снижаться.

Эксперт добавил, что мороз станет не таким сильным в ночь на Крещение, 19 января. Температура составит от минус 11 до минус 19 градусов. При этом возможен небольшой снег. Днем в области потеплеет до минус 4–9 градусов, атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в декабре 2025 года солнечная погода наблюдалась только 5 часов при норме в 18 часов. Синоптик отметила, что средняя продолжительность солнечного сияния в январе обычно составляет 33 часа. Рекорд был зафиксирован в 2010 году, когда солнце в январе светило 75 часов.