Синоптик Позднякова: морозы в Москве ослабнут после Крещения

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Морозы ослабнут в столице после Крещения, 19 января. Об этом рассказала Агентству "Москва" ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик спрогнозировала, что в воскресенье, 18 января, атмосферное давление понизится, а антициклон сместится на юг. В результате, по словам метеоролога, ночью температура воздуха составит минус 17–22 градуса, однако днем потеплеет до минус 10–15 градусов.

Потепление продолжится и в понедельник, 19-го числа. В частности, ночью температура составит минус 10–15 градусов, а днем – минус 9–14 градусов. Позднякова рассказала, что в этот день прогнозируется облачная погода с прояснениями. При этом осадков не ожидается.

"Период крещенских морозов придется именно на предкрещенские дни. Этот период очень холодной погоды продлится не более трех-четырех дней", – добавила метеоролог.

По прогнозам синоптиков, самым теплым днем на этой неделе станет четверг, 15 января. Температура воздуха в этот день составит до минус 7 градусов.

Однако на следующий день ожидается похолодание: ночью – до минус 13 градусов, днем – до минус 10 градусов. В субботу, 17 января, термометры могут показать до 20 градусов мороза ночью. Днем температура составит до минус 15 градусов.

