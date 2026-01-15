Форма поиска по сайту

15 января, 10:11

Общество

Месячная норма осадков выпала в Москве за две недели января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Москва выполнила месячную норму по осадкам за первые две недели января. Об этом в своем телеграм-канале сообщила ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По информации синоптика, всего за две недели на столичной метеостанции на ВДНХ при норме в 52 миллиметра осадков выпало 48,5 миллиметра. В это же время в районе МГУ зафиксировали 60 миллиметров при норме в 54.

"Высота снежного покрова в столице утром 15 января составляет 41 сантиметр при норме 18 сантиметров", – высказалась она.

Позднякова уточнила, что во второй половине текущего месяца осадков выпадет немного, поэтому у коммунальных служб будет время справиться с накопленными сугробами.

Ранее специалист рассказывала, что ночью 18 января в Москве будет от 17 до 22 градусов мороза, но уже днем потеплеет до 10–15 градусов ниже нуля. Потепление продолжится и 19-го числа. Ночью температура составит минус 10–15 градусов, а днем – минус 9–14 градусов.

Снегопады в Москве прекратились после почти недели осадков

