До минус 40–50 градусов похолодает в некоторых регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В некоторых регионах России в ближайшие дни температура опустится до минус 40–50 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, очень низкая температура прогнозируется во многих субъектах. Например, в азиатской части страны и на европейской территории температура в среднем ниже нормы минимум на 5 градусов.

Он отметил, что в Северо-Западном федеральном округе, Ленинградской области в ближайшие несколько дней столбики термометров опустятся до минус 16–18 градусов, что приблизительно на 10 градусов ниже нормы.

В Псковской области температура может опуститься до минус 20 градусов – это также ниже нормы почти на 10 градусов. В Калининградской области будет на 7 градусов ниже нормальных значений, температура там составит минус 12–13 градусов.

"В Центральном федеральном округе, в Тверской, Псковской, Смоленской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях температура на 6–13 градусов ниже нормы и минимальные значения – от минус 20 до 23 градусов ниже нуля", – отметил синоптик.

На юге Центрального федерального округа, в Центрально-Черноземном регионе температура может быть на 5–14 градусов ниже нормы, это приблизительно 15–22 градуса ниже нуля.

С пятницы, 16 января, температура в Приволжском федеральном округе опустится до минус 18–25 градусов. Это также ниже нормальных значений на 6–11 градусов.

Вильфанд добавил, что морозов следует ждать и жителям Южного федерального округа. После четверга, 15 января, столбики термометров там опустятся до минус 10–18 градусов, что ниже нормы на 5–9 градусов.

Он добавил, что в азиатской части страны будет намного холоднее. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах ожидаются морозы до 36–41 градуса. Жителей Курганской, Челябинской и Свердловской областей ждет понижение температуры до минус 31–38 градусов. Это ниже нормы на 8–18 градусов.

В Красноярском крае температура может опуститься до минус 46–51 градуса. На юге Сибири, в Республике Алтай, Тыва, а также в Иркутской, Кемеровской и Томской областях будет 35–46 градусов ниже нуля.

В Якутию придут морозы около минус 48–54 градусов, что ниже нормы на 7–10 градусов. А на Дальнем Востоке, в Бурятии, температура будет ниже нормальных значений на 8–10 градусов.

Также температура ниже нормы на 8–10 градусов ожидается на Камчатке, столбики термометров там опустятся до отметки в 37 градусов ниже нуля, заключил синоптик.

Ранее специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин заявил, что на Крещение, 19 января, морозы в Москве могут усилиться до минус 20–25 градусов. При этом осадков в этот день не ожидается.

