14 января, 10:55

Наука

2025 год стал одним из самых жарких в истории

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

2025 год оказался на третьей строчке в рейтинге самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщила европейская служба по изменению климата "Коперник".

Средняя температура воздуха у поверхности земли в прошлом году составила 14,97 градуса, что немного прохладней 2023 года и на 0,13 градуса прохладней 2024 года – самого жаркого года за историю наблюдений. По данным службы, в 2024 году средняя температура составляла 15,1 градуса, а за год до этого – 14,98 градуса.

"Все последние 11 лет занимают первые 11 мест в рейтинге самых жарких лет в истории метеонаблюдений", – уточнили в службе.

Впервые три года подряд среднемировая температура превышает показатели доиндустриальной эпохи (1850–1900 годов) на 1,5 градуса. Причиной такого развития событий являются продолжающиеся выбросы парниковых газов в атмосферу. Кроме того, на повышение температуры повлияла активная фаза феномена "Эль-Ниньо" в 2023–2024 годах.

Если существующие темпы потепления сохранятся, то уже к концу 2020-х годов порог в 1,5 градуса будет пересечен на 20 лет раньше первоначальных прогнозов.

Ранее в Совфеде РФ заявляли, что таяние ледника Туэтса, известного как "ледник Судного дня", не представляет опасности для России. СМИ писали, что ледник ускорил движение, отреагировав на потепление океанских волн. Если он растает целиком, то могут измениться береговые линии по всей планете.

В СФ подчеркивали, что речь идет о нормальном природном процессе откалывания льда и движения ледников. Если айсберги уходят в более теплые широты, то они постепенно тают и почти не добавляют воды "сверх нормы".

наукапогода

