Ледники в горах Швейцарии потеряли почти 25% объема за 10 лет

Фото: 123RF/sidneyvandenboogaard

Ледники в горах Швейцарии потеряли четверть объема за последние 10 лет. Об этом сообщает France24 со ссылкой на сеть мониторинга ледников страны (GLAMOS).

Ученые провели измерения на 20 референс-площадках, их результаты распространили на 1,4 тысячи ледников в Швейцарии.

Согласно данным мониторинга, в этом году таяние сохранится на "колоссальном" уровне. Больше всего показатель был в 2003, 2022, 2023 годах.

По данным ученых, с 2015 по 2025 год ледники уменьшились на 24%, при этом в 1990–2000-х годах показатель был на уровне 10%. С 1970-х в Швейцарии растаяли 1,1 тысячи ледников. Всего за 25 лет этого века их объем снизился на 30 кубических километров, а площадь поверхности – на 30%.

"Примерно последние 20 лет все ледники Швейцарии теряют лед, и скорость этой потери увеличивается", – указал в беседе с AFP глава GLAMOS Маттиас Хусс.

Он подчеркнул, что таяние можно замедлить, однако необходимо прибегнуть к глобальным мерам.

"Если выбросы углекислого газа будут сведены к нулю в течение 30 лет. Мы все еще могли бы спасти около одной трети швейцарских ледников", – добавил Хусс.

