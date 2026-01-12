Морозы до 25 градусов ожидаются в Москве на Крещение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Морозы в Москве могут усилиться до минус 20–25 градусов на Крещение, 19 января. Об этом RT заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, в понедельник, 12 января, столбики термометров в столице будут держаться на отметке 3–5 градусов ниже нуля. В ночь на вторник, 13 января, похолодает до минус 8–10 градусов. При этом возможно образование гололедицы, снег продолжит идти.

Во вторник днем в Москве ожидается минус 7–9 градусов. В ночь на среду, 14 января, столбики термометров в Подмосковье могут опуститься до минус 15 градусов.

Ильин добавил, что в продолжение рабочей недели в ночные часы температура воздуха может опуститься до минус 11–16 градусов. Днем в среду ожидается минус 8–10 градусов. В четверг, 15 января, и в пятницу, 16 января, температура будет составлять от минус 7 до минус 12 градусов. В середине недели ожидается небольшой снег.

Синоптик отметил, что снегопад усилится и уплотнится к пятнице. При этом на Крещение осадков не ожидается.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выпало свыше 20% месячной нормы осадков. В частности, на опорной метеостанции ВДНХ выпало 5 миллиметров осадков, на Балчуге – 7 миллиметров, в Тушине – 4 миллиметра, а в МГУ – 5 миллиметров.

Прирост снега в Москве в ближайшие дни может составить еще 16 сантиметров. Коммунальные службы в круглосуточном режиме продолжают убирать снег, который идет с ночи понедельника.